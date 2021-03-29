Москва, , 11:56 — REGNUM Доля операций, совершаемых в бесконтактных банкоматах, средняя сумма операций и средний возраст пользователя увеличились в России на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает 29 марта РИА Новости со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

Так, на бесконтактные банкоматы, то есть устройства, оборудованные модулем NFC, в 2020 году пришлось 43% операций. Это на 3% больше, чем в 2019 году. Доля от общего оборота сети АТМ выросла с 42 до 45%.

«Вырос на 12% и общий средний чек одной операции по карте в бесконтактных банкоматах относительно 2019 года — он составил 12 825 рублей», — говорится в исследовании, проведённом с опорой на обезличенные статистические данные об операциях банка.

На три года — с 45 до 48 лет — увеличился медианный возраст пользователя бесконтактного банкомата. То есть половину операций совершили люди моложе этого возраста, а вторую половину — более старшие.

Аналитики отмечают, что популярность таких устройств растёт из-за отсутствия риска застревания карты, а также из-за возможности провести платёж с помощью специальных сервисов для смартфонов.

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