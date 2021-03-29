Пекин, , 11:46 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely готовится к глобальной премьере нового кроссовера под названием Emgrand S. Изображение интерьера будущей новинки распространила пресс-служба компании.

Салон кроссовера Geely Emgrand S Пресс-служба Geely

Дебют новой модели состоится 26 апреля 2021 года.

Салон автомобиля выполнен в красно-черных оттенках. Это сочетание цветов подчёркивает спортивный стиль и динамику модели. В центре передней панели установлен большой горизонтальный дисплей мультимедийной системы.

Что же касается экстерьера машины, то здесь можно отметить её лицевую часть, выполненную в стиле седана Preface. Силуэт авто напоминает хэтчбек Geely GS.

Базовым мотором модели станет 1,4-литровый турбированный агрегат производительностью 141 л. с. Также в моторной линейке будет присутствовать «движок» мощностью 177 л. с. рабочим объёмом 1,5 литра.

Ранее стало известно, что официальная премьера нового кроссовера Geely Atlas Pro в России состоится в августе нынешнего года, а его продажи начнутся в сентябре. Собирать Atlas Pro будут на белорусском заводе «БелДжи».

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