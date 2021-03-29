Краснодар, , 11:39 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, данные статистики 29 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 28 марта, сообщалось о 113 новых случаях заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Новые случаи заражения подтвердились в 21 муниципалитете региона. Лидирует по числу новых пациентов Краснодар, где выявлено 33 случая, на втором месте Тихорецкий района, там подтверждено 10 случаев заражения, на третьем месте Сочи, там зарегистрировано девять новых носителей.

Всего с 12 марта 2020 года положительные результаты тестов на коронавирус в Краснодарском крае получили 42 153 человек, в том числе у 2 823 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 742,7. Выздоровели на данный момент 37 006 человек, скончались 2 299 пациентов с COVID-19.

На 29 марта в ковид-стационарах лечатся 1105 жителей, 74 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один — на ЭКМО. Дома проходят лечение 1 743 человека.