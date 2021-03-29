Москва, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8711 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Отмечается, что за сутки выздоровели от ковида и были выписаны 7280 человек. Также зафиксировано 293 летальных исхода.

Среди регионов России лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В первой пятёрке оказались Нижегородская и Ростовская области.

Всего в России с начала пандемии выявили 4 528 543 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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