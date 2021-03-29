Нейпьидо, , 11:40 — REGNUM На сегодняшний день общее число погибших в результате столкновений протестующих и правоохранителей Мьянмы выросло до 459 человек. Об этом 29 марта сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме на своей странице в соцсети Twitter.

Также уточняется, что суммарное количество задержанных в стране с 1 февраля текущего года составляет 2559 человек, на 119 из которых выдан ордер на арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что правительство Великобритании призовет к ответственности виновных в гибели людей в ходе протестных акций в Мьянме.