Душанбе, , 11:38 — REGNUM Первый авиарейс между Москвой и Душанбе планируется запустить 2 апреля 2021 года. Об этом заявил глава агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода, сообщает агентство «Ховар».

По его словам, таджикистанская авиакомпания «Сомой Эйр» будет выполнять регулярные авиарейсы по вторникам, российская «Ют Эйр» — по пятницам. Стоимость авиабилетов в прямом и обратном направлении составит $500.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 1 апреля возобновить регулярное авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Узбекистаном и Таджикистаном и Шри-Ланкой.

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