Абу-Даби, , 11:38 — REGNUM Объединённые Арабские Эмираты уже в ближайшее время начнут производить китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm. О создании новой линии по производству препарата на территории арабского государства ОАЭ и Китай объявили накануне, 28 марта, сообщает Financial Times.

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Китайская Gulf Pharmaceutical Industries заявила, что подписала контракт с базирующейся в Абу-Даби компанией в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений Group 42 (G42) на производство вакцины. Планируется, что на новом фармацевтическом заводе в эмирате Абу-Даби будет производиться почти 200 млн доз китайского препарата Sinopharm ежегодно.

По данным Rueters, завод, который планируется построить в 2021 году, будет иметь три линии розлива, а также пять автоматизированных упаковочных линий. Производимый препарат будет называться Hayat-Vax.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ официально зарегистрировало инактивированную вакцину от COVID-19, разработанную компанией из Китая Sinopharm.