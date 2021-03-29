Москва, , 11:38 — REGNUM Больше всего мировую экономику беспокоил всплеск инфляции, который, вероятно, пришелся бы на май из-за блокировки движения в Суэцком канале. Однако проблема была быстро решена, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«И для инфляции в итоге это будет не такой значимый фактор. Спекулянты на рынке нефти неплохо заработали. А хрупкая мировая экономика получила второе громкое предупреждение, а первое — COVID-19.

Использовать РЖД или Северный морской путь для международной торговли — хорошая идея, но все места в международной торговле давно поделены. Хотя, конечно, интерес к российскому транзиту после данной истории однозначно возрастет.

Если бы акции РЖД торговались на Московской бирже, то на данной истории можно было бы неплохо заработать. В минусе однозначно окажутся страховые компании — им придется платить, точную цифру назвать сейчас достаточно сложно.

Возможно, США задумаются о диверсификации нефтяных поставок, что, в принципе, на руку России. Напомним, что CША импортируют около 7 млн баррелей черного золота в сутки, из России — примерно 0,5 млн баррелей. То есть, грубо говоря, США выплачивают России $30 млн в день.

Сегодня, 29 марта, нефть проседает на 1,46%, и баррель Brent стоит $63,49. 1 апреля состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

От итогов заседания во многом будут зависеть настроения на рынке. Пока что до конца недели видится актуальным коридор $62−65 за баррель Brent», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, передает Bloomberg.

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