Москва, , 11:45 — REGNUM Новое здание музея Кремля будет построено на Красной площади в Москве в 2022 году. Об этом 29 марта сообщила генеральный директор музеев московского Кремля Елена Гагарина на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Однако перевезти все экспонаты из старого здания в том же году не удастся, отметила глава музея.

«В конце 2022 года мы только получим это здание. Переезд — это конечно всегда очень сложная история и для этого здание должно быть полностью готово. Перевозка коллекции и установка экспонатов в витринах — это процесс сложный», — заявила Гагарина.

По её словам, переезд в новое здание на Красной площади музей Кремля завершит в лучшем случае в 2023 году.

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