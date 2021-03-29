Жуковский район, Калужская область, 29 марта, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Калужской области к 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима судом приговорён за убийство 61-летний житель Москвы. Об этом 29 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что 22 сентября 2020 года мужчина находился в доме в деревне Жуковского района Калужской области, когда из школы пришла его дочь с тетей — сестрой жены подсудимого. Между ней и мужчиной конфликт. Когда девочка поднялась на второй этаж дома, злоумышленник нанес удар ножом сестре жены. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте.

Собранные следственными органами доказательства судом были признаны достаточными для вынесения приговора по статье «Убийство».