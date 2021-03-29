Самара, , 11:37 — REGNUM Более 160 тысяч человек получили прививку от COVID-19 в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что в области завершили вакцинацию более 112 тысяч желающих.

Отмечается также, что в регион поступили еще 21 100 доз вакцины от COVID-19, которые были распределены по областным медучреждениям.

Сотрудники министерства здравоохранения напоминают, что прививки можно поставить бесплатно, вакцинация проходит на добровольной основе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 марта в регионе за сутки выявили 199 случаев заражения коронавирусом.