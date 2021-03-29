Омск, , 11:33 — REGNUM Следствие проводит проверку по информации о нападении агрессивной бродячей собаки на женщину по дороге в мировой суд на улице 4-я Заречная в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия.

Следователи выясняют, какие травмы получила женщина. Устанавливаются лица, в обязанности которых входит своевременный отлов бродячих животных. Действиям работников будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске бродячая собака укусила ребёнка.

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