Фатеж, Курская область, , 11:34 — REGNUM Уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве медсестры в районной больнице в городе Фатеже Курской области возбудили следователи. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Золотухинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дела в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по версии следователей, с 23:45 (совпадает с мск) 26 марта по 00:15 27 марта подозреваемый в помещении районной больницы в городе Фатеже из-за внезапно возникшего неприязненного отношения стал наносить телесные повреждения 21-летней сотруднице медучреждения и «давить рукой область шеи потерпевшей».

«Смерть потерпевшей наступила от асфиксии», — также говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время подозреваемый задержан и решается вопрос о помещении его под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области завершился процесс над тремя подростками 16 и 17 лет, которых обвиняли в избиении двух мужчин, один из которых скончался.