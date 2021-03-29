Кировск, Мурманская область, , 11:32 — REGNUM «В Хибинах проведут взрывные работы для принудительного спуска лавин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС.

«Сегодня, 29 марта, в 12 часов планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатки в лавинных очагах. В связи с этим будет введено ограничение движения поездов: на перегоне от станции Юкспориок до станции Погрузочная — 2», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Хибинах в результате обрушения стометрового снежного козырька погибла школьница. Спустя несколько дней в мурманских горах погиб сноубордист.