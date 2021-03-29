Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM В Ленинградской области впервые с начала второй волны эпидемии коронавируса за сутки выявили меньше 100 новых зараженных. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 98 инфицированных, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 29 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Новые носители были обнаружены в 50 населенных пунктах во всех 17 районах региона. Наибольшее число зараженных было выявлено во Всеволожском (27), Гатчинском (15) и Выборгском (13) районах.

Таким образом с начала пандемии в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 39 676 человек, из них 37 137 выздоровели, в том числе 74 — за сутки. Умерло 919 жителей, в том числе еще семь летальных исходов было зарегистрировано за 28 марта.

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