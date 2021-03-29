Москва, , 11:39 — REGNUM Результаты предстоящих выборов в Госдуму РФ должны отражать подлинную волю граждан, это принципиально важно для страны. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к членам ЦИК состава 2021−2026 годов, опубликованном 29 марта на сайте Кремля.

Он выразил уверенность, что профессионализм и твёрдая приверженность традициям позволят Центризбиркому провести избирательную кампанию на достойном уровне. За прежние годы ЦИК задал высокие стандарты проведения всенародных голосований.

«Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», — подчеркнул Путин.

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