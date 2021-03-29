Яйский район, , 11:30 — REGNUM В Кемеровской области завершился процесс над тремя подростками 16 и 17 лет, которых обвиняли в избиении двух мужчин, один из которых скончался. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в октябре 2019 года в посёлке Яя.

В тот день обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в дом местного жителя, где отчим одного из них распивал спиртное. Подросток заявил, что мужчина не помогает матери по хозяйству, ударив его по лицу. На это отреагировал один из взрослых, выругавшись нецензурно в адрес подростков. Те в ответ избили его до потери сознания.

«После чего они ушли из дома, по дороге один из приятелей предложил вернуться и еще проучить обидчика. Вернувшись, они снова избили 33-летнего потерпевшего, после чего беспричинно стали избивать другого мужчину. Затем злоумышленники с места преступления скрылись», — отметили в ведомстве.

Потерпевшие были госпитализированы, однако, несмотря на старания врачей, 28-летний мужчина в итоге скончался. Подростки были задержаны и признали вину. В ходе экспертизы выяснилось, что в момент избиения они полностью отдавали отчёт своим действиям.

В результате суд признал их виновными и приговорил каждого к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.