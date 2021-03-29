Краснодар, , 11:28 — REGNUM Автобус, перевозивший детей, попал в аварию в Каневском районе Краснодарского края утром 29 марта. По факту аварии прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, автобус, в салоне которого находились 23 ребёнка и трое сопровождающих взрослых, двигался из Ейска в Тимашевск. На территории Каневского района автобус съехал с дороги и столкнулся с опорой ЛЭП. В результате аварии никто не пострадал. Детей другим транспортом доставят в Ейск. Прокуратура начала проверку по факту аварии, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Белореченском районе в ДТП попал школьный автобус, в котором находились 28 детей. Также обошлось без пострадавших.