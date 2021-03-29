Рыбинск, Ярославская область, 29 марта, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области на улице Свердлова 13А загорелась неиспользуемая водно-спасательная станция. Об этом корреспонденту ИА сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. сообщает телеканал «Рыбинск-40».

Скриншот видео телеканала «Рыбинск-40» Пожар в Рыбинске

"Людей на момент возгорания не было. Станция стоит отдельно на берегу. Звонок поступил примерно в 9:50, площадь пожара 90 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе МЧС.

В тушении пожара заняты три единицы техники. На данный момент тушение продолжается, причины возгорания пока неизвестны.