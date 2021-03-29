Орел, , 11:26 — REGNUM Раздельный сбор мусора планируется внедрить в Орле. На данный момент в Советском районе города создано 46 площадок для раздельного сбора мусора, в ближайшее время планируется оборудовать такие площадки во всех районах областного центра.

«Сейчас как раз обсуждаются источники финансирования. В результате, планируем запустить процесс во всех районах города, подключить всех перевозчиков. Постепенно будем внедрять систему раздельного сбора мусора и в других муниципальных образованиях области», — цитируют руководителя корпорации развития Орловской области Николая Дудина «Орловские новости».

Также Орловская область может войти в качестве пилотной в проект по созданию системы сбора тары через сеть фандоматов с последующей переработкой в на территории региона.

Между тем, жители Орловской области в последние недели активно жаловались на проблемы с вывозом мусора. Только за одну неделю в конце февраля-начале марта в центр управления регионом поступило более сотни обращений. 26 марта директор орловского предприятия «ЭкоСити» Юрий Парахин заявил о том, что мусороперерабатывающий завод находится под угрозой остановки.