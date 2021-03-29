Москва, , 11:25 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил требование конкурсного управляющего и привлёк к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Регион-Инвест» бывшего акционера и топ-менеджера «Бинбанка», в прошлом фигуранта списка Forbes Микаила Шишханова. До формирования конкурсной массы и расчётов с кредиторами этим же решением приостановлено производство по определению размера субсидиарной ответственности. Решение судьи Кондрат ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Свое требование управляющий обосновал наличием «оснований для привлечения конечного бенефициара должника, извлекавшего выгоду из неразумного и (или) недобросовестного поведения менеджмента».

Управляющий отметил, что «в результате сделок, совершенных должником с подконтрольными бенефициару лицами, абсолютно ликвидные активы, принадлежащие должнику (денежные средства в объеме более 34 млрд рублей), заменены низколиквидными акциями компании-нерезидента».

ООО «Регион-Инвест» учреждено в 2010 году для вложений в ценные бумаги. Банкротом его признали в марте 2020 года. На дату установления конкурсного производства реестр кредиторов содержал сумму долга более чем 72,407 млрд рублей. Владельцы ООО «Регион-Инвест» — иностранная компания «Фоалири трейдинг лимитед» (99,9% доли) и московское ООО «Диджитал инвест».

Напомним, претензии к Шишханову есть и у ЦБ РФ, и у банка «Траст» в рамках трёх исков на общую сумму 283 млрд рублей. Бывший банкир является в этих делах соответчиком.