Москва, , 11:29 — REGNUM В Москве в музее Кремля будут представлены экспонаты периода Смутного времени в России. Об этом сообщила генеральный директор музеев московского Кремля Елена Гагарина на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Открытие состоится 6 апреля. На выставке будут представлены экспонаты периода конца правления династии Рюриковичей и последовавшим за этим приходом к власти Бориса Годунова, Лжедмитрия, а также началом периода Смуты.

«Выставка связана с тяжелым периодом в истории России, и она рассказывает о закате династии Рюриковичей и воцарении на троне Лжедмитрия Первого и смуте, которая закончилась воцарением Романовым. Это малоизученный период русской истории, потому что памятников почти не сохранилось. Все, что было связано с Лжедмитрием и смутой, просто физически устранялось. Поэтому мы с особым рвением старались привезти в Кремль все то, что имеет отношение к тому периоду», — заявила Гагарина.

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