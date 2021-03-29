Чувашию атакуют мошенники

Наталия Николаева, 29 марта 2021, 11:41 — REGNUM В Чувашии одной из главных проблем в криминальной статистике остаются мошенничества, в том числе бесконтактные, число которых в прошлом году выросло более чем наполовину. Доля данных видов преступлений в республике выше, чем в среднем по Поволжью и России, что может говорить о доверчивости жителей. Даже глава Чувашии Олег Николаев был вынужден поднять данный вопрос, отметив, что и ему регулярно звонят мошенники.
При этом установить аферистов довольно сложно, о чём говорит уровень раскрываемости: в Чувашии в прошлом году он составил 16,6%, что является одним из лучших показателей в стране. Правоохранители перестраивают работу для предотвращения и выявления мошенничеств, призывая жителей «бросать трубку», а лучше вовсе не принимать звонки от неизвестных абонентов, потому что с каждым годом аферисты становятся изощрённее, и порой против одного человека «работает целый кол-центр». На этом фоне в Чебоксарах остаются актуальными мошенничества под видом представления коммунальных услуг.
Всплеск преступлений
По данным МВД по Чувашии, в 2020 году число зарегистрированных преступлений возросло на 5% — с 12 430 до 13 048. Из них зафиксировано 3877 фактов хищений денежных средств, совершенных с использованием банковских карт, средств мобильной связи и интернета. В том числе 43,3% (или 1679 фактов) приходится на долю краж, 55,7% (2159) — на долю мошенничеств.
Доля хищений в общей криминальной статистике составила 29,7% (3877 из 13 048), от общего числа хищений чужого имущества — 55,7% (3877 из 6966).
В прокуратуре Чувашии констатируют, что количество хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло за год на 53,1% (с 2533 до 3877).
Раскрываемость невысокая, но…
Прокурор Чувашии Андрей Фомин отмечает, что бесконтактные мошенничества «очень тяжело раскрываются».
По данным полиции, всего в прошлом году в Чувашии остались нераскрытыми 4949 преступлений. В их структуре преобладают имущественные составы, в основном кражи, доля которых в числе неочевидных преступлений составляет 43,4%. Что касается хищений, то окончены расследованием уголовные дела по 604 преступлениям (+45,2%, за 2019 год — 416), раскрываемость составила 16,6%. Число установленных мошенников выросло на 23,6% — с 352 до 435.
Чувашию атакуют мошенники
В Чувашии доля бесконтактных хищений в структуре преступлений составляет 29,7%, что выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе (21,3%) и России (20,2%).
Правоохранители констатируют, что злоумышленники находятся, как правило, за пределами Чувашии — в частности, в настоящее время расследуются три уголовных дела в отношении межрегиональных организованных преступных групп. В частности, в состав одной из них входили жители Узбекистана и Украины, в состав другой — жители Московской области и Удмуртии.
По его словам, с декабря 2020 года в полиции организовано проведение еженедельных (по четвергам) общереспубликанских дней оперативно-профилактических мероприятий по профилактике бесконтактных хищений:
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Данную проблему ранее поднял и глава Чувашии Олег Николаев, сообщив, что ему еженедельно звонят мошенники, представляясь «службой безопасности банка» и пытаясь выманить данные банковской карты под угрозой списания средств. По его словам, он просто кладёт трубку, «так как времени на такие разговоры жалко», подчеркнув, что у аферистов «нет ни совести, ни сострадания».
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Как обойти ловушки мошенников
Руководитель республики Олег Николаев, который ранее возглавлял одно из банковских отделений, напоминает, что настоящие банковские сотрудники не просят продиктовать реквизиты карты, не предлагают перевести деньги на «безопасный счёт» и не потребуют оплатить «пошлину или налоги» за компенсацию. Он призвал не слушать таких незнакомцев и не ввязываться в дискуссии.
Глава надзорного ведомства также обратил внимание на другую форму мошенничества, которая стала встречаться всё чаще.