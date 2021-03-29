Сеул, , 11:27 — REGNUM Прототип южнокорейского истребителя KF-X представят в начале апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

По данным источника, индонезийская сторона, принимавшая участие в строительстве, ещё не подтвердила участие в мероприятии.

Предполагается, что в случае, если высокопоставленные лица Индонезии посетят Южную Корею, это будет свидетельствовать о намерении индонезийской стороны продолжить участие в проекте.

Ранее, 14 марта, глава Управления программ оборонных закупок (DAPA) Кан Ын Хо посетил Джакарту, чтобы вручить приглашение на мероприятие министра обороны Прабово Субианто, министра иностранных дел Ретно Марсуди, командующего вооружёнными силами Хади Тьяджанто и начальника штаба ВВС Фаджара Прасетьо.

Представители министерства обороны Южной Кореи также сообщили о ведении переговоров с индонезийской стороной.

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