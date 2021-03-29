Игарка, Красноярский край, , 11:23 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту массовой драки подростков в городе Игарка. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Инцидент произошёл 26 марта в недостроенном здании около местной школы. Предварительно установлено, что причиной стал ранее возникший конфликт среди несовершеннолетних. После драки за медпомощью никто не обращался.

На место происшествиях вылетел сотрудник аппарата прокуратуры края. В рамках проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и учреждений, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в марте 2021 года произошла массовая драка. За помощью медиков обратились несколько человек.

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