Тюмень, , 11:28 — REGNUM В Тюменскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 29 марта сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональный оперативный штаб.

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«Еще 15 тыс. 600 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) поступило в Тюменскую область», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее количество направленных в регион доз препарата от нового заболевания на сегодняшний день составляет 70 742 и уточняется, что в настоящее время 54 388 человек прошли вакцинацию, из которых 45 324 человека — ее полный курс.

Отметим, в общей сложности за все время пандемии в Тюменской области было выявлено в общей сложности свыше 33,4 тыс. носителей коронавирусной инфекции.