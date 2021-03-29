Оренбург, , 11:23 — REGNUM В Оренбурге с 29 марта ар 27 апреля вводят временное ограничение движения большегрузных автомобилей, сообщает пресс-служба администрации.

Мера действует в отношении транспортных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Исключения составляют общественный транспорт (автобусы и троллейбусы), транспорт Минобороны РФ. Разрешены перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, жидкого азота для сельскохозяйственных предприятий, почты и почтовых грузов; транспортирование твердых коммунальных отходов к местам их утилизации.

При превышении предельно допустимых нагрузок перевозка груза допускается при наличии специального разрешения, предусматривающего возмещении вреда муниципальным трассам. Добавим, что ограничение вводится для сохранности дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ужасающее состояние дорог в городе вызывает негативную реакцию населения и претензии со стороны прокуратуры.

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