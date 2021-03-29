Калуга, , 11:45 — REGNUM В Калужской области 15 млрд 413 млн рублей достиг в 2020 году общий объем доходов территориального фонда обязательного медицинского страхования, что на 1,7 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя фонда ОМС Юлию Ковалёву.

Средства фонда направлялись, в основном, на финансирование территориальной программы ОМС в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области. Расходы фонда в 2020 году составили 15 млрд 449 млн рублей. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме свыше 35 млн рублей.

В 2021 году Калужская область дополнительно получи трансферты от Правительства РФ более чем на 507 млн рублей.

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