Москва, , 11:22 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на заявления о своей отставке, которая состоится в апреле 2021 года, формально останется исполняющим обязанности премьера. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора [Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным]», — сказал Песков.

По его словам, два лидера «общались совсем недавно», в связи с чем можно утверждать, что «контакты постоянные».