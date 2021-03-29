Ташкент, , 11:21 — REGNUM Узбекистанский блогер Миразиз Бозоров госпитализирован с телесными повреждениями средней степени тяжести, сообщили 29 марта в главном управлении внутренних дел Ташкента.

Бозоров получил травмы 28 марта в 22:45 (20:45 мск). На него напали три человека, избили и скрылись в неизвестном направлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК Узбекистана («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»).

Отметим, блогер Миразиз Бозоров активно выступает за отмену ст. 120 УК Узбекистана («Мужеложество»).

Напомним, 28 марта в центре Ташкента толпа напала на молодых людей, приняв их за сторонников ЛГБТ-сообщества. После инцидента заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Алишер Кадыров предложил ужесточить статью 120 УК республики.

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