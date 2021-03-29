Мурманск, , 11:21 — REGNUM В Мурманской области на COVID-19 протестируют сотрудников государственных областных и муниципальных организаций отдыха детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, на эти цели из резервного фонда областного правительства выделено 4,7 млн рублей.

«По информации министерства образования Мурманской области, общее число работающих в организациях отдыха и оздоровления детей составляет почти четыре тысячи человек», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мурманских школах после длительного перерыва возобновили работу «площадки». В областном центре их посещают боле тысячи детей.