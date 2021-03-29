Токио, , 11:25 — REGNUM Японский стартап Fomm намерен вывести на рынок Японии компактный электрокар Fomm One, который может преодолевать брод и полноценно плавать. Об этом сообщается на сайте Nikkei Asian.

Плавающий электромобиль будет официально представлен в мае нынешнего года. Его стоимость составит 2,75 млн иен (около 1,9 млн рублей).

Четырехместный автомобиль Fomm имеет длину 2,6 м и ширину — 1,3 м. Его запас хода составляет 166 км, а максимальная скорость — 80 км/ч. Fomm планирует в 2021 году продать в Японии 350 таких автомобилей-амфибий. Модель Fomm One может работать в паводках благодаря водонепроницаемой нижней части.

Генеральный директор Fomm Хидео Цурумаки основал компанию в 2013 году с целью создать плавучий электромобиль после землетрясения и цунами, произошедших в Японии в марте 2011 года.

Ранее компания Enwix из Нижнего Новгорода представила небольшой четырёхколёсный вездеход. В его основе лежит лонжеронная рама, которая создана при помощи лазерной резки. Грузоподъемность машины равна 0,9 т.

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