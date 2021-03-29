Париж, , 11:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить Украине французские истребители Dassault Rafale в качестве замены советских самолётов МиГ-29. Этот вопрос войдёт в повестку предстоящего визита Макрона в Киев, сообщает издание Intelligence Online.

«Президент Франции верит в шансы на победу Rafale в бывшем оплоте советской промышленности», — говорится в публикации.

Париж, отмечает издание, вступает в гонку по перевооружению авиационных сил Украины. Ранее США предлагали для замены свои истребители F/A-18.

Переговоры по самолётам Rafale могут состояться в первой половине 2021 года. Киев уже получает французские вертолёты компании Airbus, контракт заключен на поставку 55 машин.

В Индию французские «Рафали» поставляются по $200 млн за одну машину.

Читайте также: ВВС Украины анонсировали план получения и использования истребителей F-35