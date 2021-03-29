Макассар, Индонезия, , 11:20 — REGNUM Исполнителями теракта перед Кафедральным собором в Макассаре стала супружеская пара, состоявшая в браке шесть месяцев, сообщает CNN Indonesia.

Глава отдела по связям с общественностью национальной полиции Индонезии Арго Ювоно заявил, что теракт совершили мужчина и женщина, состоявшие в браке.

«Расследование все еще продолжается, в том числе по выявлению других преступников», — отметил Арго Ювоно.

Напомним, взрыв прогремел утром 28 марта 2021 года около 10:28 по местному времени. Во время взрыва прихожане церкви только что закончили мессу по случаю празднования Вербного воскресенья. В результате теракта пострадали 20 человек, в том числе церковные служащие и прихожане.

Читайте ранее в этом сюжете: Россиян в Индонезии призвали избегать многолюдных мест после теракта