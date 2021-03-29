Москва, , 11:18 — REGNUM В Кремле сообщат о дате оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, как только она будет утверждена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сообщим своевременно», — сказал Песков, комментируя информацию СМИ о том, что послание будет оглашено 22 апреля 2021 года.

Песков отметил, что данная информация будет сообщена «скоро».

Ранее РБК со ссылкой на ряд источников сообщил, что в Кремле наметили на 22 апреля оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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