Москва, 29 марта, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Кремле сообщат о дате оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, как только она будет утверждена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

«Мы сообщим своевременно», — сказал Песков, комментируя информацию СМИ о том, что послание будет оглашено 22 апреля 2021 года.

Песков отметил, что данная информация будет сообщена «скоро».

Ранее РБК со ссылкой на ряд источников сообщил, что в Кремле наметили на 22 апреля оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.