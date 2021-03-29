Москва, , 11:18 — REGNUM Самые любимые театры жителей России — это Большой театр (9%), Мариинский театр в Санкт-Петербурге (4%) и МХАТ им. Горького (4%), приводит данные исследования ВЦИОМ.

Театральные постановки, которые хотели бы увидеть участники опроса в репертуаре Большого театра, — это «Лебединое озеро» (9%), «Щелкунчик» (5%) и любая постановка с балетом (2%).

Среди любимых постановок в Большом театре за последние два-три года названы «Щелкунчик» (3%), «Лебединое озеро» (2%) и «Мастер и Маргарита» (2%). Не видели никаких спектаклей за это время 30% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 24 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, никогда не были в театре 23%жителей России.

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