29 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В соцсетях обсуждают цены на продукты питания и эффективность мер, предпринимаемых региональным правительством.

Наталья Павлова, , 12:15 — REGNUM В правительстве Саратовской области действует межведомственная комиссия, которая контролирует цены на социально значимые товары и еженедельно мониторит стоимость продукции по 27 продовольственным наименованиям. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин на своей странице в Instagram.

Цены на продукты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За последние несколько дней в области произошел существенный скачок цен, в частности на куриное яйцо. Жители региона, конечно, также заметили резкое подорожание. Массовые дискуссии продолжаются в социальных сетях. Так, непосредственно под постом вице-губернатора несколько человек прокомментировали завышенные цены.

«Мясо, птица, яйца, масло подсолнечное… — это лишь мизерный перечень того, на что действительно в последнее время значительно подняли цену. Да! Еще бензин, из-за которого цены незамедлительно полезут в гору! Осталось цену на труд поднять, чтоб купить было на что! С такими темпами роста цен скоро на щи из крапивы и лопухов перейдем!» — написал Andrey.0883.

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Какие комиссии, какой мониторинг? Пресекать надо мгновенно на корню в 24 часа! И за решетку! За утрату здоровья и жизни людей, а главное, детей!», — прокомментировала Leontina610.

«С каждым днем цены растут на всё без исключения, особенно на продукты. Вечером одна цена, утром другая, беспредел с ценами. Пожалуйста, наведите порядок!» — оставил отзыв пользователь под ником Iukhnooo.

«Не покупайте эти золотые яйца, пусть лежат в магазинах и выводятся цыплята», — призывает Lukashina.Anastasiia.

Аналогичные баталии развернулись в одной из соцсетей в группе «Саратов онлайн».

Свои возмущенные реплики саратовцы подкрепили фотографиями, на которых видно, что цена за один десяток яиц взлетела до 99,99 рубля. Так, анонимный автор поста написал: «Были яички простые, а стали «золотые»! В феврале стоили 75 рублей. Предлагаю игнорировать продукцию. Раз сгниет, может одумаются».

"Думаю, к Пасхе будут стоить как свинина», — добавила Ирина Х.

«Если раньше я шутила о яйцах за сотку, то теперь как-то несмешно», — написала Олеся А.

Куриные яйца (сс) thedabblist

«Всегда, даже когда Пасха была под «запретом», старались красить побольше яиц, чтоб раздать, а при нынешней жизни строго по счету и только для своих», — прокомментировала Алла М.

«Я не куплю за 100 рублей точно, пусть подавятся», — возмутилась Анна Л.

По данным Саратовстата, существенный рост цен за период с 15 по 22 марта был зарегистрирован на масло подсолнечное (102,1%), яйца куриные (101,7%), сыры сычужные твердые и мягкие (101,6%), а также свинина (101,1%), колбаса вареная (101%), рыба мороженая неразделанная (101%), баранина, сахар-песок и ряд других наименований продуктов.