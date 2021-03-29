Москва, , 11:17 — REGNUM Иран готов нарастить объёмы закупаемой у России вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как заявил посол этой страны в РФ Казем Джалали, Тегеран надеется на подписание второго контракта на закупку российского препарата в середине апреля.

«Сейчас мы находимся на этапе заключения второго контракта по закупке вакцины у РФ. Естественно, этот объём будет гораздо больше нашей первоначальной договоренности», — уточнил в интервью Sputnik Iran дипломат.

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«Я надеюсь, что через две недели все детали этого контракта будут согласованы, и он будет подписан», — добавил посол.

По словам Джалали, до конца апреля иранские производители, на чьих мощностях будет производиться «Спутник V», рассчитывают поставить вакцину от COVID-19 на рынок для свободного приобретения.

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Посол также сообщил о планируемой на начало апреля отправки ещё одной партии дох вакцины в Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Иране началась всеобщая вакцинация против COVID-19 с помощью разработанной Россией вакцины. 24 марта посольство Ирана в Москве получило четвёртую партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, включающую 100 тысяч доз. Третья партия российского препарата была доставлена в республику 4 марта.