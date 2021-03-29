Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM Жители Свердловской области стали реже снимать наличные с банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

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Согласно подсчётам аналитиков ЦБ, в 95 из 100 случаях карты использовались клиентами банков для совершения дистанционных платежей, и лишь в пяти — для снятия наличных денег (на 20% реже, чем в 2019 году). В управлении считают, что изменения связаны с ограничительными мерами, которые ввели из-за пандемии COVID-19.

«Во время запретов на перемещения людей и работу торговых точек многие предприятия перевели свою деятельность в онлайн», — отметила глава управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центробанке предупреждали жителей России, что использование наличных денег повышает риск заразиться коронавирусом.

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