Махачкала, , 11:15 — REGNUM В Дагестане утверждены в своих должностях министры правительства. Лишились приставок врио министр труда и социального развития Изумруд Мугутдинова, глава минздрава Татьяна Беляева, министр культуры Зарема Бутаева, министр цифрового развития Сергей Снегирев, глва минпрома Низам Халилов.

Со своих должностей уволены по собственному желанию врио главы минобра Уммупазиль Омарова, врио министра строительства Малик Баглиев, врио главы минстпорта Магомел Магомедов. На эти должности назначены соответственно Яъя Бучаев, Артур Сулейманов, Сажид Сажидов, первый из которых с приставкой врио, остальные двое — без нее.

Без приставки врио утверждены на должности вице-премьеров Анатолий Карибов и Абдулмуслим Абдулмуслимов. Кроме того, назначена на должность советника главы Дагестана Тамара Чиненная.