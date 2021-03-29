Ярославль, 29 марта, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует выполнить ремонт расшатавшейся плитки на Которосльной набережной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Плитка на набережной в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, плитка, уложенная в 2017 году на деньги правительства Москвы, в очередной раз начала отваливаться. Об этом рассказал блогер Данила Бедяев.

«По информации от департамента городского хозяйства в этом году в рамках муниципального задания МБУ «Горзеленхозстрой» выполнит ремонт плиточного покрытия. Работы будут произведены в весенне-летний период», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Судя по этому ответу, гарантии на уложенную плитку уже нет. Отметим, что и предшественница «московской» плитки также развалилась. Именно поэтому городские власти и решили её заменить в 2017 году. Тогда в мэрии обещали, что будет укреплено основание покрытия, что позволит избежать проблем в дальнейшем. Правда, было это ещё при предыдущем мэре Ярославля.