Уфа, , 11:18 — REGNUM Женщину обвинили в покушении на убийство соседа с особой жестокостью в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в г. Агидель в октябре прошлого года в ночное время на лестничной клетке многоквартирного дома 36-летняя обвиняемая, которая находилась в нетрезвом состоянии, и её сосед поссорились из-за курения. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела попыталась убить оппонента с особой жестокостью: мужчина получил термические ожоги половины поверхности тела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийства с особой жестокостью. Свою вину обвиняемая признала частично.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в избиении сожительницы и ее отца.