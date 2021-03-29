Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон позитивно оценил решение руководство «Либералов» о готовности сотрудничать с его партией. Однако политик в то же время дал понять, что на политические подарки «Либералам» с его стороны рассчитывать не стоит. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Как я уже говорил ранее в течение более чем десяти лет, Шведские демократы никогда не закрывали дверь для переговоров с какой-либо парламентской партией, это правило все еще действует», — заявил политик в комментарии Aftonbladet.

«С другой стороны, мне и Шведским демократам неинтересно поддерживать правительство, которое не дает нам возможности влиять, пропорционального нашему количеству мандатов. На самом деле этот момент не подлежит обсуждению, и я полагаю, то же самое относится ко всем другим сторонам», — добавил политик.

Ранее положительно о решении «Либералов» высказался лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон.

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