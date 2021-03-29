Стокгольм, , 11:49 — REGNUM 28 марта лидер «Либералов» Нямко Сабуни и победа партийного руководства по вопросу вхождения в правое правительство Швеции, которое может сформироваться в результате следующих парламентских выборов в сентябре 2022 года, вызывали резкую реакцию во внутриполитическом дискурсе страны. Лидер партии «Умеренных» Ульф Кристерссон считает это сообщение позитивным, в то время как резкая критика исходит из других партий. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Я сожалею, что Либералы решили проложить путь антилиберальной и ксенофобской партии к власти и тому, каким образом управляется Швеция», — сообщил лидер «Центристов» Анни Лёф на странице в соцсети Twitter.

«Нам, Социал-демократам, ясно, что мы никогда не позволим враждебной рабочему классу и ксенофобной правой партии получить решающую власть над тем, как управляется Швеция», — заявил в комментарии газете Aftonbladet премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Отметим, что под «ксенофобской» партией подразумевались «Шведские демократы», с которыми «Либералы» после решения исполнительного комитета партии готовы сотрудничать.

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