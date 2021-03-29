Омск, , 11:12 — REGNUM Прививочная кампания против COVID-19 продолжается в Омской области. Первую прививку сделали уже 67 298 жителей региона, сообщили ИА REGNUM 29 марта в областном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Завершили курс вакцинации, поставив обе прививки, 44 611 омичей. 45,8% из общего числа привитых входят в группу риска по возрасту.

В Омской области действуют 76 прививочных пунктов и 78 мобильных прививочных бригад.

Напомним, по состоянию на 28 марта в Омской области было выявлено 43 482 носителя коронавируса, выздоровели 35 425 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области выросло число жертв коронавирусной инфекции