Стокгольм, , 11:25 — REGNUM В шведском парламенте не должно быть депутатов, пропагандирующих «пытки детей, ведущие к смерти». Даже среди «Шведских демократов». Но иногда «человеческая жестокость» бросает вызов любому воображению, поскольку сегодня Риксдаг по-прежнему не может решить судьбу десятков женщин и детей в Сирии на протяжении двух лет. Об этом в своей авторской статье написал журналист газеты Aftonbladet Ян Гиллоу.

«Как отмечается, в настоящее время 25 женщин и их 30 детей, имеющих шведское гражданство, находятся в концентрационных лагерях Аль-Хол и Родж в северо-восточной части сирийской пустыни. Они являются частью обломков террористического халифата ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находятся под стражей «Народных сил обороны». … Но когда Соединенные Штаты ушли по прихоти Дональда Трампа, курды остались выполнять неблагодарную задачу по содержанию лагерей. И курды, естественно, хотят избавиться от как можно большего количества иностранных заключенных», — написал Гиллоу.

«Согласно ряду международных конвенций, включая Конвенцию ООН о правах ребенка, Швеция несет ответственность за своих шведских граждан среди заключенных, включая этих 25 женщин и 30 детей. Похоже, что их число уменьшилось по сравнению с предыдущими данными, что можно объяснить невыносимыми санитарными условиями, голодом и высокой детской смертностью в лагерях. Около половины стран, граждане которых числились среди заключенных, их вернули домой. Таким образом, Швеция входит в другую половину «черного списка» ООН, страны которого отказались нести ответственность за своих граждан. Вот как ситуация выглядит сейчас», — написал Гиллоу.