Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Ни одно государство в мире не способно решить проблему изменения климата, считает спецпредставитель президента США по вопросам климата и бывший госсекретарь Джон Керри.

«Решение будет исходить от частного сектора, и то, что правительства должны сделать, — это создать среду, в которой частный сектор может делать то, что он делает лучше всего — распределять капитал и внедрять инновации», — цитирует Керри The Hill.

Он добавил, что модернизация инфраструктуры и электросетей «имеет решающее значение, чтобы мы оставались мощной силой, чтобы дать толчок нашей экономике после пандемии».

Как сообщало ИА REGNUM, проблема изменения климата намного серьёзнее и опаснее, чем пандемия коронавируса, уверен Билл Гейтс. Основатель Microsoft заявил, что по сравнению с климатическими проблемами 21-го века решить вопрос пандемии COVID-19 «очень, очень легко».

Отметим, борьба с изменением климата оказалась на третьем месте в рейтинге главных рисков, с которыми может столкнуться мир в наступившем 2021 году, составленном американской аналитической компанией Eurasia Group. При этом аналитики отметили, что глобальное сотрудничество в данной сфере сменится жёстким соперничеством.

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