Токио, , 11:11 — REGNUM Решение о поддержке создания в Японии международной базы сбора, обогащения, повторного использования и экспорта редких металлов, необходимых в растущих количествах, в том числе, для производства электромобилей и новых видов особо мощных аккумуляторов, приняло правительство страны. Об этом 29 марта сообщает газета Yomiuri.

По информации издания, такое решение принято, как часть программы сокращения зависимости промышленности Японии от зарубежных поставок. При этом в настоящее время страна полностью импортирует редкие металлы, включая литий, кобальт и другие, примерно 60% поставок приходится на Китай.

Также уточняется, что власти Японии хотят оказать содействие группе компаний для того, чтобы создать масштабную систему сбора таких металлов, как внутри страны, так и импорта из-за рубежа старых аккумуляторов, ноутбуков, смартфонов и другой бывшей в употреблении техники, из которой можно получать редкие металлы. Вместе с тем, указывается, что после удовлетворения внутренних потребностей, возможен даже экспорт данных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что японское правительство намерено прекратить поддержку экспорта технологий и оборудования для работающих на угле тепловых электростанций, чтобы содействовать глобальному сокращению выбросов углекислоты и других парниковых газов.