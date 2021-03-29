Оренбург, 29 марта, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Оренбурге генеральная репетиция парада в честь Дня Победы на площади запланирована на 28 апреля. В ней примут участие окрест, военные и техника, сообщает пресс-служба мэрии.

Orenburg.ru Парад Победы в Оренбурге

В настоящее время продолжается подготовка центральной площади к празднику. На 29 марта запланирован монтаж трибун.

Напомним, установка мест для зрителей осуществляется с 24 марта. Уже смонтированы все несущие металлические конструкции для навесов трибун.

Для проведения парада планируется создать большую арену, которая будет включать в себя четыре сектора трибун, рассчитанных на 3,5 тыс. гостей.

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